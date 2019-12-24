"Барселона" летом сделает предложение по трансферу Неймара

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"Барселона" летом сделает предложение по трансферу Неймара

"Барселона" не оставляет попыток заполучить нападающего ПСЖ Неймара, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "блауграна" намерена летом 2020 года сделать новое предложение о трансфере звёздного бразильца.

Ожидается, что каталонский клуб предложит за форварда 180 миллионов евро.

Напомним, что 27-летний Неймар выступал за "Барсу" с 2013 по 2017 год, после чего ушёл в ПСЖ за 222 миллиона евро.

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Комментарии

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petrovaleksan

Начни новую жизнь в Новом году, приведи свое тело в порядок: избавься от лишнего веса, убери пузо, подкачай руки и пресс, тем более что теперь это можно сделать не выходя из дома без диет и препаратов. Это новая фишка которая взорвала США и уже пришла к нам, вот сами почитайте ---- https://bit.vodka/strong

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superbad
superbad

Вечная Санта-Барбара - то возвращается, то нет. Да и нет факт, что ПСж отпустит, тем более дешевле, чем брали.

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