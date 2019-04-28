"Барселона" - "Леванте" - 1:0 (видеообзор матча Примеры)

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"Барселона" - "Леванте" - 1:0 (видеообзор матча Примеры)

Представляем вашему вниманию видеообзор матча испанской Примеры между "Барселоной" и "Леванте".

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Команда М О
1 Барселона Барселона 34 80
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 35 74
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 34 65
4 Хетафе Хетафе 34 55
5 Севилья Севилья 34 55
6 Валенсия Валенсия 34 52
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 35 50
8 Алавес Алавес 35 47
9 Эспаньол Эспаньол 34 43
10 Бетис Бетис 34 43
11 Леганес Леганес 35 42
12 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 34 41
13 Эйбар Эйбар 34 40
14 Вильярреал Вильярреал 34 39
15 Леванте Леванте 34 37
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18 Жирона Жирона 34 34
19 Уэска Уэска 34 29
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 34 28
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