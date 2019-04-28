"Барселона" - "Леванте" - 1:0 (видеообзор матча Примеры)
Представляем вашему вниманию видеообзор матча испанской Примеры между "Барселоной" и "Леванте".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|34
|80
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|34
|65
|4
|Хетафе
|34
|55
|5
|Севилья
|34
|55
|6
|Валенсия
|34
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Эспаньол
|34
|43
|10
|Бетис
|34
|43
|11
|Леганес
|35
|42
|12
|Реал Сосьедад
|34
|41
|13
|Эйбар
|34
|40
|14
|Вильярреал
|34
|39
|15
|Леванте
|34
|37
|16
|Сельта Виго
|35
|37
|17
|Реал Вальядолид
|35
|35
|18
|Жирона
|34
|34
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|34
|28