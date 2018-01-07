"Барселона" - "Леванте" - 3:0 (обзор)

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"Барселона" - "Леванте" - 3:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором каталонская "Барселона" разгромила "Леванте".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
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