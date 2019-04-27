"Барселона" - "Леванте": видеотрансляция матча лидера и аутсайдера Примеры

Теги барселоналеванте

"Барселона" - "Леванте": видеотрансляция матча лидера и аутсайдера Примеры

Сегодня, 27 апреля, состоится матч 35-го тура Примеры между "Барселоной" и "Леванте".

"Барселона" является безукоризненным лидером в турнирной таблице Ла Лиги. В случае победы каталонский клуб наберет 3 балла и станет недосягаемым для ближайшего преследователя "Атлетико". "Леванте" с 37 баллами расположился на 15 позиции.

Матч пройдет на "Камп Ноу" и начнется - в 21:45 (мск).

Прямую видеотрансляцию встречи смотрите на нашем сайте.

А еще: "Барселона" обнародовала заявку на матч 35-го тура Ла Лиги с "Леванте"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Экс-тренер "Краснодара" Шалимов возглавит "Спартак-2"

Экс-тренер "Краснодара" Шалимов возглавит "Спартак-2"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 34 80
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 34 71
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 34 65
4 Хетафе Хетафе 34 55
5 Севилья Севилья 34 55
6 Валенсия Валенсия 34 52
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 34 49
8 Алавес Алавес 34 46
9 Эспаньол Эспаньол 34 43
10 Бетис Бетис 34 43
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 34 41
12 Леганес Леганес 34 41
13 Эйбар Эйбар 34 40
14 Вильярреал Вильярреал 34 39
15 Леванте Леванте 34 37
16 Сельта Виго Сельта Виго 34 36
17 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 34 35
18 Жирона Жирона 34 34
19 Уэска Уэска 34 29
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 34 28
Полная таблица

топ-5 тегов