"Барселона" - "Леванте": видеотрансляция матча лидера и аутсайдера Примеры
Сегодня, 27 апреля, состоится матч 35-го тура Примеры между "Барселоной" и "Леванте".
"Барселона" является безукоризненным лидером в турнирной таблице Ла Лиги. В случае победы каталонский клуб наберет 3 балла и станет недосягаемым для ближайшего преследователя "Атлетико". "Леванте" с 37 баллами расположился на 15 позиции.
Матч пройдет на "Камп Ноу" и начнется - в 21:45 (мск).
Прямую видеотрансляцию встречи смотрите на нашем сайте.
А еще: "Барселона" обнародовала заявку на матч 35-го тура Ла Лиги с "Леванте"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|34
|80
|2
|Атлетико Мадрид
|34
|71
|3
|Реал Мадрид
|34
|65
|4
|Хетафе
|34
|55
|5
|Севилья
|34
|55
|6
|Валенсия
|34
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|34
|49
|8
|Алавес
|34
|46
|9
|Эспаньол
|34
|43
|10
|Бетис
|34
|43
|11
|Реал Сосьедад
|34
|41
|12
|Леганес
|34
|41
|13
|Эйбар
|34
|40
|14
|Вильярреал
|34
|39
|15
|Леванте
|34
|37
|16
|Сельта Виго
|34
|36
|17
|Реал Вальядолид
|34
|35
|18
|Жирона
|34
|34
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|34
|28