"Барселона" - "Леванте": видеотрансляция матча лидера и аутсайдера Примеры

Сегодня, 27 апреля, состоится матч 35-го тура Примеры между "Барселоной" и "Леванте".

"Барселона" является безукоризненным лидером в турнирной таблице Ла Лиги. В случае победы каталонский клуб наберет 3 балла и станет недосягаемым для ближайшего преследователя "Атлетико". "Леванте" с 37 баллами расположился на 15 позиции.

Матч пройдет на "Камп Ноу" и начнется - в 21:45 (мск).

Прямую видеотрансляцию встречи смотрите на нашем сайте.

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