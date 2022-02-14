"Барселона" - лидер сезона Ла Лиги по голам, забитым головой

Фото твиттер "Барселоны"

"Барселона" в воскресном дерби с "Эспаньолом" (2:2) снова забила головой.

Навес Адама Траоре замкнул Люк де Йонг на шестой компенсированной минуте второго тайма.

Для "сине-гранатовых" это уже десятый гол, забитый таким способом, в текущем розыгрыше Ла Лиги.

"Барса" является лидером чемпионата Испании по данному показателю в этом сезоне.

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