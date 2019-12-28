"Барселона" - лидер топ-5 лиг Европы по числу побед за последнее десятилетие

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"Барселона" - лидер топ-5 лиг Европы по числу побед за последнее десятилетие

Пресс-служба "Барселоны" похвасталась в твиттере, что "сине-гранатовые" являются самой побеждающей командой последнего десятилетия в топ-5 европейских лигах.

В период с 2010 по 2019 год "блауграна" выиграла 289 матчей, что стало лучшим результатом среди всех клубов Примеры, АПЛ, Бундеслиги, Серии А и Лиги 1.

Второе место в этом рейтинге занял мадридский "Реал", в активе которого 273 победы за 10 лет.

В пятёрку лучших также вошли "Ювентус" (260), "Манчестер Сити" (250) и "Бавария" (250).

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