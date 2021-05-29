"Барселона" лидирует в борьбе за Доннарумму

Фото: инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы/Автор неизвестен

"Барселона", ПСЖ и "Ювентус" ведут борьбу за голкипера сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму.

По сведениям GianlucaDiMarzio.com, лидером в гонке за 22-летнего вратаря является каталонский клуб. Однако переход в "Барсу" может сорваться из-за финансового состояния клуба.

Напомним, что Доннарумма этим летом покидает "Милан" по истечении контракта.

В этом сезоне голкипер провел 37 матчей, из которых в 13 отстоял на ноль.

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