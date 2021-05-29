"Барселона" лидирует в борьбе за Доннарумму
Фото: инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы/Автор неизвестен
"Барселона", ПСЖ и "Ювентус" ведут борьбу за голкипера сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму.
По сведениям GianlucaDiMarzio.com, лидером в гонке за 22-летнего вратаря является каталонский клуб. Однако переход в "Барсу" может сорваться из-за финансового состояния клуба.
Напомним, что Доннарумма этим летом покидает "Милан" по истечении контракта.
В этом сезоне голкипер провел 37 матчей, из которых в 13 отстоял на ноль.
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