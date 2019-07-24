"Барселона" лидирует в Европе по числу просмотров в YouTube

Теги барселонаманчестер юнайтедливерпуль

"Барселона" лидирует в Европе по числу просмотров в YouTube

"Барселона" занимает первое место в Европе по числу просмотров в YouTube, сообщает официальный сайт клуба. 

В сезоне-2018/19 аккаунт каталонского клуба в YouTube зафиксировал 320 миллионов процентов. Таким образом прирост посещаемости составил 45% или 2,6 миллионов человек за год.

Второе место с большим отставание занимает "Ливерпуль". В тройку лучших также входит "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне "Барселона" стала чемпионом Испании, а в Лиге Чемпионов дошла до полуфинала, где проиграла "Ливерпулю" (3:0, 0:4).

Не пропустите: "Атлетико" хочет запретить Гризманну играть за "Барселону". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетико" хочет запретить Гризманну играть за "Барселону"

"Атлетико" хочет запретить Гризманну играть за "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов