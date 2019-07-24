"Барселона" лидирует в Европе по числу просмотров в YouTube

"Барселона" занимает первое место в Европе по числу просмотров в YouTube, сообщает официальный сайт клуба.

В сезоне-2018/19 аккаунт каталонского клуба в YouTube зафиксировал 320 миллионов процентов. Таким образом прирост посещаемости составил 45% или 2,6 миллионов человек за год.

Второе место с большим отставание занимает "Ливерпуль". В тройку лучших также входит "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне "Барселона" стала чемпионом Испании, а в Лиге Чемпионов дошла до полуфинала, где проиграла "Ливерпулю" (3:0, 0:4).

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