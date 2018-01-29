"Барселона" лишь в концовке матча вырвала победу у "Алавеса"

Поздним вечером воскресенья "Барселона" и "Алавес" завершали игровой день в Испании противостоянием на "Камп Ноу". Лидер чемпионата принимал 16-ю команду Ла Лиги. Целых 35 очков разделяло две команды в турнирной таблице. Поэтому подавляющее большинство любителей футбола ожидали довольно легкой прогулки для подопечных Эрнесто Вальверде.

Но на деле все вышло гораздо сложнее для каталонцев. Баски оказали достойное сопротивление "сине-гранатовым" и даже сумели выиграть первый тайм.

Создалось впечатление, что игроки "Барселоны" закидали шапками соперника еще до стартового свистка. Каталонцы весьма спокойно вели игру и не спешили ее обострять. Вернее, у них это не получалось. "Алавес", в свою очередь, старался использовать свои выпады на все сто.

Гости первыми могли забить на 16-й минуте. Вдвоем баски выбегали на одного защитника

"сине-гранатовых", затем Перес отдал в штрафную на Ибаи Гомеса, но тот совсем чуть-чуть не успел протолкнуть мяч мимо тер Штегена. Затем что-то получилось и у "Барсы". Месси забросил мяч за спины защитникам, Луис Суарес пытался головой отправить мяч в ворота, но угодил прямо в руки Пачеко.

А на 23-й минуте счет в матче был открыт. "Барселона" провалилась в центре поля, Ибаи Гомес со своей половины поля выполнил кросс метров на 25-30, затем отдал пас на ход Гвидетти, а Йон спокойно убежал на рандеву с вратарем, влетел в штрафную и с правого края, поскользнувшись, немного нелепо пробил в ближний угол, тем самым, обманув тер Штегена – 0:1. Практически сразу "Алавес" мог забивать и второй, когда Рубен пробивал под перекладину, но на этот раз голкипер "сине-гранатовых" отвел угрозу.

А что же "Барселона"? Уже в самом конце тайма Коутиньо заработал перспективный штрафной для хозяев поля. К мячу подошел Месси, и пробил крученым ударом в ближний угол. Пачеко вытянулся в струнку и успел смахнуть мяч в направлении штанги. После чего сфера покинула пределы поля.

Разумеется, на второй тайм каталонцы вышли совсем с другим настроем. Команда Эрнесто Вальверде сразу же заперла "Алавес" на его половине поля и методично стала раскачивать оборону соперника. Вдобавок на 52-й минуте наставник каталонцев усилил края выходом Альбы и Роберто. Но даже после этого обострить игру до максимума "сине-гранатовым" не удавалось.

А вот гости могли решить исход матча на 62-й минуте, проведя классную атаку. Рубен обыграл Ракитича, оставил мяч Гвидетти, а тот вырезал заброс аккурат на дугу штрафной. Ибаи Гомес мог бить в касание, но затянул, поэтому был вынужден отпасовать налево на Дуарте, а тот бил сходу, казалось, без шансов для "Барселоны", но Пике успел подставить ногу.

Прежнюю "Барсу" "Камп Ноу" увидел с 68-й минуты. В первой по-настоящему голевой атаке Месси вывел Луиса Суареса один на один с Пачеко. Уругваец пытался прокинуть мяч мимо голкипера, но тот сумел изменить направление мяча. Через две минуты уже Паулиньо оказался в нескольких метрах от ворот "Алавеса". Бил он дважды, но первый раз гостей спас голкипер, а после повторного удара мяч угодил в голову Пачеко. И наконец на 72-й минуте "Барселона" сравняла счет. Альба сделал пас налево, Иньеста от лицевой подал на дальнюю штангу, откуда почти с нулевого угла сильнейшим ударом отправил сферу в цель Луис Суарес. Удивительно, но мяч пролетел между голкипером и защитниками басков, никого не задев – 1:1.

Концовка же матча вышла со скандальным оттенком. Каталонцы продолжали атаковать и на 83-й минуте заработали опаснейший штрафной. Повтор показал, что прежде чем сбили Алькасера, нападающий "сине-гранатовых" находился в офсайде во время приема мяча. С этого штрафного Месси забил красивейший гол, выведя "Барселону" вперед – 2:1.

А на 88-й минуте "Алавес" вполне мог рассчитывать на пенальти. Гости добрались до штрафной соперника и Мунир пробивал с линии штрафной. Мяч тут же угодил в руку Умтити, которая, во-первых не была прижата к корпусу, а во-вторых прервала полет мяча в ворота. Это чистый пенальти, но Вильянуэва не решился указать на "точку".

В итоге "Барселона" одержала уверенную победу, показав при этом игру, далекую от идеала.

"Барселона" – "Алавес" – 2:1

Голы: Гвидетти, 23 – 0:1. Л.Суарес, 72 – 1:1. Месси, 84 – 2:1.

"Барселона": Тер Штеген, Семеду (Роберто, 52), Пике, Умтити, Динь (Альба, 52), Коутиньо (Алькасер, 66), Ракитич, Паулиньо, Иньеста, Месси, Л.Суарес.

"Алавес": Пачеко, Руано, Дуарте (Демирович, 89), Лагуардиа, Марипан, Медран, Ибаи Гомес, Вакасо, Рубен, Перес (Педраса, 63), Гвидетти (Мунир, 75)

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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