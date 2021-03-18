"Барселона" лишилась двух миллионов евро из-за вылета "Атлетико" из Лиги Чемпионов
Фото твиттер "Атлетико"
"Барселона" не получит 2 миллиона евро бонусов за нападающего Луиса Суареса.
По информации Mundo Deportivo, указанная сумма могла достаться "сине-гранатовым" в случае выхода "Атлетико" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.
Однако "матрасники" вылетели из турнира от лондонского "Челси", поэтому "Барса" лишилась очередного транша за уругвайца.
В сентябре Суарес перешёл в "Атлетико" за 5 миллионов евро + бонусы. В активе форварда 18 голов и 2 ассиста в 30 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14