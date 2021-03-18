"Барселона" лишилась двух миллионов евро из-за вылета "Атлетико" из Лиги Чемпионов

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"Барселона" лишилась двух миллионов евро из-за вылета "Атлетико" из Лиги Чемпионов

Фото твиттер "Атлетико"

"Барселона" не получит 2 миллиона евро бонусов за нападающего Луиса Суареса.

По информации Mundo Deportivo, указанная сумма могла достаться "сине-гранатовым" в случае выхода "Атлетико" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Однако "матрасники" вылетели из турнира от лондонского "Челси", поэтому "Барса" лишилась очередного транша за уругвайца.

В сентябре Суарес перешёл в "Атлетико" за 5 миллионов евро + бонусы. В активе форварда 18 голов и 2 ассиста в 30 матчах.

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