"Барселона" лишилась еще одного ключевого игрока



Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист получил повреждение подколенного сухожилия и пропустит 3-4 недели. Из-за травмы Роберто не поможет команде в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Наполи" (25 февраля), а также поединке 26-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (1 марта).

В нынешнем сезоне 28-летний Роберто провел за "Барселону" 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Напомним, что сейчас в лазарете "Барселоны" находятся нападающие Луис Суарес и Усман Дембеле, а также защитник Жорди Альба.

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