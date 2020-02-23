"Барселона" лишилась еще одного ключевого игрока

1 Теги барселонасерхи роберто травмы

"Барселона" лишилась еще одного ключевого игрока
Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист получил повреждение подколенного сухожилия и пропустит 3-4 недели. Из-за травмы Роберто не поможет команде в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Наполи" (25 февраля), а также поединке 26-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (1 марта).

В нынешнем сезоне 28-летний Роберто провел за "Барселону" 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до  лета 2022 года.

Напомним, что сейчас в лазарете "Барселоны" находятся нападающие Луис Суарес и Усман Дембеле, а также защитник Жорди Альба.

Не пропустите: Бартомеу отреагировал на призывы фанатов "Барселоны" покинуть свой пост. | http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky

Пусть отдохнет. Пользы от него все равно нет...

Ответить

главное

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Уотфорд" и вышел на 5-е место

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Уотфорд" и вышел на 5-е место

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов