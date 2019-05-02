"Барселона" - "Ливерпуль": Вальверде выставил самый возрастной стартовый состав команды в истории Лиги Чемпионов
В первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов "Барселона" на своём поле разгромила "Ливерпуль" со счётом 3:0.
Наставник "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде выпустил на эту игру с первых минут футболистов, чей средний возраст составил 29 лет и 210 дней.
Сообщается, что это самый возрастной стартовый состав "Барселоны" в истории ЛЧ.
Напомним, что ответный матч между этими командами состоится 7 мая на "Энфилде".
Не пропустите: За последние четыре года только две команды пропустили от "Барселоны" менее трёх голов в матче плей-офф ЛЧ на "Камп Ноу". | http://soccernews.ru
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