"Барселона" - "Ливерпуль": Вальверде выставил самый возрастной стартовый состав команды в истории Лиги Чемпионов

В первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов "Барселона" на своём поле разгромила "Ливерпуль" со счётом 3:0.

Наставник "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде выпустил на эту игру с первых минут футболистов, чей средний возраст составил 29 лет и 210 дней.

Сообщается, что это самый возрастной стартовый состав "Барселоны" в истории ЛЧ.

Напомним, что ответный матч между этими командами состоится 7 мая на "Энфилде".

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