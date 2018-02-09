"Барселона", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" поборются за Флоренци

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"Барселона", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" поборются за Флоренци

"Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Атлетико" проявляют интерес к полузащитнику "Ромы" Алессандро Флоренци, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, клубы намерены воспользоваться тем, что контракт хавбека с "волками" истекает через полтора года, а его зарплата составляет только 2 миллиона евро в год. При этом римляне планируют продлить с ним соглашение.

В этом сезоне 26-летний Флоренци провел за "Рому" 25 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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