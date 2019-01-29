"Барселона", "Манчестер Юнайтед" и "Милан" поборются за игрока "Монако"
"Барселона", "Манчестер Юнайтед" и "Милан" поборются за полузащитника "Монако" Юри Тилеманса, сообщает Het Nieuwsblad.
По информации источника, вышеупомянутые клубы хотят воспользоваться натянутыми отношениями между бельгийским хавбеком и Леонарду Жардимом, вернувшимся на тренерский мостик монегасков.
Также за ситуацией следит "Лестер", который готов купить 21-летнего футболиста за сумму около 23 миллионов евро.
Напомним, что Тилеманс перебрался во Францию летом 2017 года за 26,2 миллионов евро. В составе "Монако" в текущем сезоне он сыграл 30 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
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