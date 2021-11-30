"Барселона" мечтает о Холанде

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"Барселона" мечтает о Холанде

Фото твиттер Эрлинга Холанда

"Барселона", несмотря на свои финансовые проблемы, не теряет надежды заполучить нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

По информации SER Catalunya, в каталонском клубе мечтают о трансфере 21-летнего футболиста, хоть и понимают, что их шансы в борьбе с другими претендентами на норвежца минимальны.

Сделка по приобретению звёздного форварда обойдётся заинтересованной стороне примерно в 135 миллионов евро: 75 миллионов - отступные, 40 миллионов - комиссионные агенту Мино Райоле, 20 миллионов - подписной бонус для семьи игрока.

В текущем сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 11 матчей, забил 14 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.

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