"Барселона": "Месси готов забивать еще больше голов в 2020 году"
"Барселона" выложила видео с тренировки, на котором капитан команды Лионель Месси забил гол.
"Месси готов забивать еще больше голов в 2020 году", - заявили в пресс-службе каталонцев.
Leo Messi looks ready for plenty more goals in 2020! pic.twitter.com/kzaYeyqwcE— FC Barcelona (@FCBarcelona) 4 января 2020 г.
Напомним, что в 2019 году на счету аргентинца 50 забитых мячей в 59 играх.
После 18 туров "Барселона" лидирует в Примере, опережая "Реал" на два очка.
Читайте также: "Барселона" назвала 12 задач Месси на 2020-й год. | http://soccernews.ru
главное
-
"Монако" на последних минутах вырвал победу над "Реймсом" и другие результаты 1/32 финала Кубка Франции
-
Защитник "Барселоны" дал согласие на переход в "Милан"
-
"Шальке" лишил Нюбеля капитанской повязки после заключения контракта с "Баварией"
-
15-летний футболист побил рекорд Неймара 12-летней давности
-
Дерби Ливерпуля, Сульшер в логове "волков" и важный экзамен для Гаттузо: разбираем, что посмотреть на выходных!
Лента новостей
-
Погба перенес операцию на ноге
-
"Фулхэм" выбил "Астон Виллу" из Кубка Англии и другие результаты 1/32 финала
-
1
"Реал" добыл выездную победу над "Хетафе" и выбился в лидеры Примеры
-
"Ювентус" отклонил два предложения по Демиралу
-
Тухель высказался о будущем Паредеса и Кавани
-
Нюбель выбрал "Баварию", несмотря на то, что "Шальке" предлагал ему более выгодные условия
-
"Монако" на последних минутах вырвал победу над "Реймсом" и другие результаты 1/32 финала Кубка Франции
-
Клопп: "Ливерпуль должен принять матчи ЧМ-2030"
-
10
"Барселона": "Месси готов забивать еще больше голов в 2020 году"
-
Стало известно, сколько "Интер" хочет заработать на продаже игроков
-
"Бешикташ" намерен продлить аренду голкипера "Ливерпуля"
-
Французский клуб "Нанси" при поздравлении болельщиков с Новым годом отправил им координаты кладбища
-
"Бернли" пробился в следующий раунд Кубка Англии, "Ньюкасл" ждет ответный матч
-
Защитник "Барселоны" дал согласие на переход в "Милан"
-
"Валенсия" одолела "Эйбар" и вышла на шестое место в Примере
-
"Ювентус" определился с будущим Рабьо
-
"Шальке" лишил Нюбеля капитанской повязки после заключения контракта с "Баварией"
-
"Ливерпуль" отдал в аренду 21-летнего хавбека
-
15-летний футболист побил рекорд Неймара 12-летней давности
-
1
Форвард "Витесса": "Слуцкий отобрал у меня год карьеры"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|19
|40
|2
|Барселона
|18
|39
|3
|Севилья
|19
|35
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|18
|10