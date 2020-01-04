"Барселона": "Месси готов забивать еще больше голов в 2020 году"

"Барселона" выложила видео с тренировки, на котором капитан команды Лионель Месси забил гол.

"Месси готов забивать еще больше голов в 2020 году", - заявили в пресс-службе каталонцев.

Leo Messi looks ready for plenty more goals in 2020! pic.twitter.com/kzaYeyqwcE — FC Barcelona (@FCBarcelona) 4 января 2020 г.

Напомним, что в 2019 году на счету аргентинца 50 забитых мячей в 59 играх.

После 18 туров "Барселона" лидирует в Примере, опережая "Реал" на два очка.

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