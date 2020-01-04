"Барселона": "Месси готов забивать еще больше голов в 2020 году"

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"Барселона": "Месси готов забивать еще больше голов в 2020 году"

"Барселона" выложила видео с тренировки, на котором капитан команды Лионель Месси забил гол.

"Месси готов забивать еще больше голов в 2020 году", - заявили в пресс-службе каталонцев.

Напомним, что в 2019 году на счету аргентинца 50 забитых мячей в 59 играх.

После 18 туров "Барселона" лидирует в Примере, опережая "Реал" на два очка.

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Комментарии

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Лосяш
Лосяш

"Шнюк": "Дмитрий Владимирович готов ещё больше плюсовать себя в 2020 году"

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Лосяш:"Готов еще больше минусовать ДВ в 2020 году"...Однако 2000 минусов поставить не успел,поэтому где фото с футболкой "я идиот"

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Лосяш
Лосяш

Ты что дурачек? Что ты несёшь? Какие минусы? Чишо в бан хочешь?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А ты можешь устроить?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Это ты о чем?

Лосяш
Лосяш

Ну да, ну да. Хорош отмазываться)

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Кстати в том видео,которое я слушал ,их детские фотов ролике порнографические получается ,но youtube не забанил их,однако.

Лосяш
Лосяш

Можно организовать. Но кое кому тебя оч жалко , т.к дохрена плюсов ты себе наплюсовал, но если будешь плохо себя вести и слушать Тату, то мы тебя отправим на банановые острова.. Лечится!

Карыч
Карыч

Ничего шедеврального в этом ударе не вижу, разве что правой забил.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

На тренировках может хоть 500000 забивать.

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