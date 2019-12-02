"Барселона" минимально обыграла "Атлетико" в Примере
"Барселона" минимально обыграла "Атлетико" в гостевом матче Примеры.
Победный гол на последних минутах забил капитан каталонцев Лионель Месси.
"Атлетико" - "Барселона" - 0:1
Гол: Месси, 86 - 0:1
"Атлетико": Облак, Триппьер, Эрмосо, Фелипе, Сауль, Эррера (Лоди, 87), Коке, Корреа (Лемар, 73), Томас, Жоау Феликс (Витоло, 66), Мората.
"Барселона": тер Стеген, Фирпо, Пике (Умтити, 83), Лангле, Серджи Роберто, де Йонг, Ракитич, Артур (Видаль, 73), Суарес, Гризманн, Месси.
"Барселона" занимает 1 место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 31 балл. у "Атлетико" 25 очков и 6 место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|31
|2
|Реал Мадрид
|14
|31
|3
|Севилья
|15
|30
|4
|Реал Сосьедад
|15
|26
|5
|Атлетик Бильбао
|15
|26
|6
|Атлетико Мадрид
|15
|25
|7
|Хетафе
|15
|24
|8
|Валенсия
|15
|23
|9
|Осасуна
|15
|22
|10
|Гранада
|15
|21
|11
|Леванте
|15
|20
|12
|Бетис
|15
|19
|13
|Вильярреал
|15
|18
|14
|Алавес
|15
|18
|15
|Реал Вальядолид
|15
|18
|16
|Эйбар
|15
|15
|17
|Мальорка
|15
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
|15
|9
|20
|Леганес
|15
|6