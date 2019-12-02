"Барселона" минимально обыграла "Атлетико" в Примере

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"Барселона" минимально обыграла "Атлетико" в Примере

"Барселона" минимально обыграла "Атлетико" в гостевом матче Примеры.

Победный гол на последних минутах забил капитан каталонцев Лионель Месси.

"Атлетико" - "Барселона" - 0:1

Гол: Месси, 86 - 0:1

"Атлетико": Облак, Триппьер, Эрмосо, Фелипе, Сауль, Эррера (Лоди, 87), Коке, Корреа (Лемар, 73), Томас, Жоау Феликс (Витоло, 66), Мората.

"Барселона": тер Стеген, Фирпо, Пике (Умтити, 83), Лангле, Серджи Роберто, де Йонг, Ракитич, Артур (Видаль, 73), Суарес, Гризманн, Месси.

"Барселона" занимает 1 место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 31 балл. у "Атлетико" 25 очков и 6 место.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Король Реалов и Ливерпулей, опять вышел на охоту за очередной "Золотой бутсой и "Золотым мячом" ))) .........Болел Барсы с победой, и замечательным голом лучшего футболиста в истории.

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