"Барселона" минимально обыграла "Леванте"
В заключительном матче игрового дня в Ла Лиге "Барса" благодаря голу Месси смогла минимально победить "Леванте". Счет игры 1:0.
После этой игры каталонцы поднялись на 8 место и имеют 17 очков. Гости остались в зоне вылета. 18 место и 11 очков.
"Барселона" - "Леванте" 1:0 (0:0)
Гол: Месси, 76 - 1:0
"Барселона": тер Штеген, Араухо, Лангле, Дест, Альба, Коутиньо (Тринкау, 70), де Йонг, Бускетс (Педри, 58), Брэйтуэйт, Гризманн (Умтити, 89), Месси.
"Леванте": Фернандес, Клерк, Постиго, Коке (Мирамон, 68), Везу, Мальса, Мелеро (Леон, 82), Вукчевич (Радоя, 68), Де Фрутос (Сон, 82), Рохер Марти.
Читайте также: "Барселона" избежит банкротства | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
ПСЖ теряет очки, "Лилль" вырывается на первую строчку: все результаты 14 тура Лиги 1
-
"Милан" спасается на последних минутах, разгром в Болонье: все результаты 11-го тура Серии А
-
"Барселона" минимально обыграла "Леванте"
-
"Милан" на последних минутах забирает ничью
-
Перенос матча "Шахтера", "Динамо" теряет очки: все результаты 13-го тура УПЛ
-
"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" не смогли победить соперников, "Лестер" врывается в тройку: результаты 12 тура АПЛ
-
Погребняк высказался по поводу судейства в матче с ЦСКА
-
ЦСКА выставил ультиматум Гончаренко
-
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 14 декабря
-
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов состоится 14 декабря
-
Разгром "Боруссии", "Байер" обгоняет всех: все результаты 11 тура Бундеслиги
-
Дубль Роналду принес "Ювентусу" победу над "Дженоа"
-
"Байер" побеждает и врывается на первую строчку
-
"Ливерпуль" не смог победить "Фулхэм"
-
Разгром "Локомотива", осечка ЦСКА: результаты всех матчей 18-го тура и турнирная таблица РПЛ
-
"Ростов" победил "Ахмат", а ЦСКА упустил победу с "Уралом"
-
1
"Тамбов" планирует переехать в Саранск и сменить название
-
Моуринью дал комментарий после матча с "Кристал Пэлас"
-
Стали известны подробности дела Промеса
-
Николич прокомментировал разгром "Локомотива"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14