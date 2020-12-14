"Барселона" минимально обыграла "Леванте"

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"Барселона" минимально обыграла "Леванте"В заключительном матче игрового дня в Ла Лиге "Барса" благодаря голу Месси смогла минимально победить "Леванте". Счет игры 1:0.

После этой игры каталонцы поднялись на 8 место и имеют 17 очков. Гости остались в зоне вылета. 18 место и 11 очков.

"Барселона" - "Леванте" 1:0 (0:0)

Гол: Месси, 76 - 1:0

"Барселона": тер Штеген, Араухо, Лангле, Дест, Альба, Коутиньо (Тринкау, 70), де Йонг, Бускетс (Педри, 58), Брэйтуэйт, Гризманн (Умтити, 89), Месси.

"Леванте": Фернандес, Клерк, Постиго, Коке (Мирамон, 68), Везу, Мальса, Мелеро (Леон, 82), Вукчевич (Радоя, 68), Де Фрутос (Сон, 82), Рохер Марти.

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