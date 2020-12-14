"Барселона" минимально обыграла "Леванте"

В заключительном матче игрового дня в Ла Лиге "Барса" благодаря голу Месси смогла минимально победить "Леванте". Счет игры 1:0.



После этой игры каталонцы поднялись на 8 место и имеют 17 очков. Гости остались в зоне вылета. 18 место и 11 очков.

"Барселона" - "Леванте" 1:0 (0:0)

Гол: Месси, 76 - 1:0

"Барселона": тер Штеген, Араухо, Лангле, Дест, Альба, Коутиньо (Тринкау, 70), де Йонг, Бускетс (Педри, 58), Брэйтуэйт, Гризманн (Умтити, 89), Месси.