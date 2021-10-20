"Барселона" минимально переиграла киевское "Динамо"
Фото: твиттер "Барселоны"
В рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Барселона" одержала победу над киевским "Динамо".
Единственный гол в матче забил защитник каталонцев Жерар Пике.
"Барселона" набрала первые три очка в текущем розыгрыше ЛЧ и вышла на третье место в группе.
"Барселона" Испания - "Динамо" Киев Украина 1:0
Гол: Пике, 36 - 1:0
"Барселона": тер Штеген, Мингеса (Коутиньо, 46), Пике, Лангле, Альба, Бускетс, де Йонг, Гави (Серджи Роберто, 69), Дест, де Йонг (Фати, 46), Депай (Агуэро, 75).
"Динамо" Киев: Бущан, Кендзера (Тымчик, 78), Сирота, Забарный, Миколенко, Цыганков (Караваев, 85), де Пена (Витиньо, 61), Сидорчук, Буяльский (Рамирес, 85), Шапаренко, Супряга (Гармаш, 61).
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