"Барселона" минимально переиграла киевское "Динамо"

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"Барселона" минимально переиграла киевское "Динамо"Фото: твиттер "Барселоны"

В рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Барселона" одержала победу над киевским "Динамо".

Единственный гол в матче забил защитник каталонцев Жерар Пике.

"Барселона" набрала первые три очка в текущем розыгрыше ЛЧ и вышла на третье место в группе.

"Барселона" Испания - "Динамо" Киев Украина 1:0

Гол: Пике, 36 - 1:0

"Барселона": тер Штеген, Мингеса (Коутиньо, 46), Пике, Лангле, Альба, Бускетс, де Йонг, Гави (Серджи Роберто, 69), Дест, де Йонг (Фати, 46), Депай (Агуэро, 75).

"Динамо" Киев: Бущан, Кендзера (Тымчик, 78), Сирота, Забарный, Миколенко, Цыганков (Караваев, 85), де Пена (Витиньо, 61), Сидорчук, Буяльский (Рамирес, 85), Шапаренко, Супряга (Гармаш, 61).

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