"Барселона" минимально победила "Уэску"

В матче 17 тура испанской Ла Лиги встречались "Уэска" и "Барселона". Хозяева пытались оказать сопротивление, но все же проиграли 0:1.



"Барса" поднимается на 5 строчку таблицы. В ее активе 28 очков после 16 сыгранных матчей. "Уэска" по прежнему на дне. Команда набрала лишь 12 баллов и занимает последнее, 20 место.

"Уэска" - "Барселона" 0:1 (0:1)

Гол: де Йонг, 27 - 0:1

"Уэска": Альваро Фернандес, Инсуа, Пулидо (Хуан Карлос, 72), Галан, Сиовас, Сеоане (Феррейро, 72), Микель Рико (Думбия, 65), Серхио Гомес (Окадзаки, 72), Москера, Онтиверос, Рафа Мир.