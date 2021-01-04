"Барселона" минимально победила "Уэску"

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"Барселона" минимально победила "Уэску"В матче 17 тура испанской Ла Лиги встречались "Уэска" и "Барселона". Хозяева пытались оказать сопротивление, но все же проиграли 0:1.

"Барса" поднимается на 5 строчку таблицы. В ее активе 28 очков после 16 сыгранных матчей. "Уэска" по прежнему на дне. Команда набрала лишь 12 баллов и занимает последнее, 20 место.

"Уэска" - "Барселона" 0:1 (0:1)

Гол: де Йонг, 27 - 0:1

"Уэска": Альваро Фернандес, Инсуа, Пулидо (Хуан Карлос, 72), Галан, Сиовас, Сеоане (Феррейро, 72), Микель Рико (Думбия, 65), Серхио Гомес (Окадзаки, 72), Москера, Онтиверос, Рафа Мир.

"Барселона": тер Штеген, Араухо, Дест (Мингеса, 75), Альба, Лангле, Бускетс (Пьянич, 75), де Йонг, Педри, Дембеле, Месси, Брэйтуэйт (Гризманн, 81).

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