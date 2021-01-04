"Барселона" минимально победила "Уэску"
В матче 17 тура испанской Ла Лиги встречались "Уэска" и "Барселона". Хозяева пытались оказать сопротивление, но все же проиграли 0:1.
"Барса" поднимается на 5 строчку таблицы. В ее активе 28 очков после 16 сыгранных матчей. "Уэска" по прежнему на дне. Команда набрала лишь 12 баллов и занимает последнее, 20 место.
"Уэска" - "Барселона" 0:1 (0:1)
Гол: де Йонг, 27 - 0:1
"Уэска": Альваро Фернандес, Инсуа, Пулидо (Хуан Карлос, 72), Галан, Сиовас, Сеоане (Феррейро, 72), Микель Рико (Думбия, 65), Серхио Гомес (Окадзаки, 72), Москера, Онтиверос, Рафа Мир.
"Барселона": тер Штеген, Араухо, Дест (Мингеса, 75), Альба, Лангле, Бускетс (Пьянич, 75), де Йонг, Педри, Дембеле, Месси, Брэйтуэйт (Гризманн, 81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14