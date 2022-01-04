"Барселона" могла вернуть Торреса "Манчестер Сити". Англичане отказались
Фото: инстаграм Феррана Торреса/Автор неизвестен
"Барселона" предлагала "Манчестер Сити" вернуть испанского форварда Феррана Торреса в том случае, если клубу не удастся зарегистрировать его трансфер в Ла Лиге, сообщает Cadena SER.
По сведениям источника, из-за этого "Барселона" даже перенесла объявление о трансфере Торреса с 27 на 28 декабря. Впрочем, "Манчестер Сити" отказался от возможность вернуть игрока. При этом "горожане" напомнили каталонцам, что они должны 1,5 миллиона евро за трансфер полузащитника Дениса Суареса, которого "Барселона" купила в 2013 году. Тогда перевод денег не состоялся из-за отказа платить бывшего президента "блауграны" Жозепа Бартомеу.
Напомним, что 21-летний Торрес перешел в "Барселону" за 55 миллионов евро. Каталонцы пока не могут зарегистрировать его в Ла Лиге, так как клуб не вписывается в потолок зарплат.
Не пропустите: Коутиньо хочет покинуть "Барселону". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Суарес отказался перейти в "Ювентус"
-
"Манчестер Сити" может вернуть Феррана Торреса из "Барселоны": названо условие
-
"Рома" Моуринью близка к аренде хавбека "Арсенала"
-
Габигол хочет перейти в "Ньюкасл"
-
ПСЖ ведет переговоры с Дембеле
-
Эриксен, переживший остановку сердца, рассказал о своих планах
-
"Барселона" могла вернуть Торреса "Манчестер Сити". Англичане отказались
-
Тренер российского топ-клуба перепутал имя и фамилию Моуринью, назвав его "Йозе Марино"
-
"Челси" и "Ньюкасл" поборются за трансферную цель "Реала"
-
Русскую девушку норвежца Норманна ограбили в Лондоне
-
Доннарумма заразился коронавирусом
-
Райола назвал условие для перехода Холанда в "Барселону"
-
Фигуристка Медведева сделала выбор между Месси и Роналду
-
Легенда ПСЖ жестко раскритиковал Неймара
-
"Саутгемптон" продан за 120 миллионов евро
-
"Дженоа" Шевченко близок к трансферу экс-форварда "Милана"
-
"Реал" не делал предложения по Мбаппе
-
Холанд не хочет играть в одной команде с Мбаппе
-
"Атлетико" планирует заменить Триппьера защитником "Челси"
-
Тухель высказался о ситуации с продлением контракта Рюдигера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18