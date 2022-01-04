"Барселона" могла вернуть Торреса "Манчестер Сити". Англичане отказались

Фото: инстаграм Феррана Торреса/Автор неизвестен

"Барселона" предлагала "Манчестер Сити" вернуть испанского форварда Феррана Торреса в том случае, если клубу не удастся зарегистрировать его трансфер в Ла Лиге, сообщает Cadena SER.

По сведениям источника, из-за этого "Барселона" даже перенесла объявление о трансфере Торреса с 27 на 28 декабря. Впрочем, "Манчестер Сити" отказался от возможность вернуть игрока. При этом "горожане" напомнили каталонцам, что они должны 1,5 миллиона евро за трансфер полузащитника Дениса Суареса, которого "Барселона" купила в 2013 году. Тогда перевод денег не состоялся из-за отказа платить бывшего президента "блауграны" Жозепа Бартомеу.

Напомним, что 21-летний Торрес перешел в "Барселону" за 55 миллионов евро. Каталонцы пока не могут зарегистрировать его в Ла Лиге, так как клуб не вписывается в потолок зарплат.

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