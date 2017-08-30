"Барселона" может активировать опцию о выкупе контракта Дибалы

Каталонская "Барселона" может активировать опцию о выкупе контракта форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы.

Как информирует Marca, неудача в переговорах с английским "Ливерпулем" по полузащитнику "красных" Филиппе Коутиньо может вынудить "сине-гранатовых" воспользоваться возможностью, которая была официальна закреплена соглашением между вице-чемпионом Испании и "старой сеньорой", приобрести аргентинского нападающего.

Напомним, "Барселона" намерена свернуть переговоры по Коутиньо и заполучить ему альтернативу. | soccernews.ru