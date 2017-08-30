"Барселона" может активировать опцию о выкупе контракта Дибалы

Теги ювентускоутиньоливерпульпауло дибалабарселона

"Барселона" может активировать опцию о выкупе контракта ДибалыКаталонская "Барселона" может активировать опцию о выкупе контракта форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы.

Как информирует Marca, неудача в переговорах с английским "Ливерпулем" по полузащитнику "красных" Филиппе Коутиньо может вынудить "сине-гранатовых" воспользоваться возможностью, которая была официальна закреплена соглашением между вице-чемпионом Испании и "старой сеньорой", приобрести аргентинского нападающего.

Напомним, "Барселона" намерена свернуть переговоры по Коутиньо и заполучить ему альтернативу. | soccernews.ru

комментарии
Рони

На данный момент Ювентус сильнее Барсы!

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Максимилиано

Дибала сам не пойдет, в Ювентусе у него огромный кредит доверия и поддержка

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Пьянь

Нет такой опции.

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