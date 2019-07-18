"Барселона" может арендовать Неймара

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"Барселона" может арендовать Неймара

"Барселона" изучает различные варианты трансфера нападающего ПСЖ Неймара, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, в частности, рассматривается годичная аренда бразильца с последующим обязательством выкупа.

Отмечается, что сейчас у "сине-гранатовых" нет денег на полноценное приобретение 27-летнего футболиста.

Напомним, что ранее каталонцы оформили переход форварда Антуана Гризманна за 120 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Неймар готов рассмотреть предложения от "Ювентуса", "Реала" и "Баварии", если не состоится его возвращение в "Барселону".

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