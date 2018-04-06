"Барселона" может арендовать защитника "Манчестер Юнайтед"



"Барселона" проявляет интерес к защитнику "Манчестер Юнайтед" Люку Шоу, сообщает The Sun.

По сведениям издания, каталонский клуб хочет арендовать футболиста на сезон, воспользовавшись тем, что на него больше не рассчитывает главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью. Каталонцы не готовы покупать игрока из-за слишком больших расходов на предыдущие трансферы.

В этом сезоне 22-летний Шоу провел за "Манчестер Юнайтед" 15 матчей и не отметился результативными действиями.

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