"Барселона" может бесплатно отпустить трёх звёздных игроков

"Барселона" рассматривает возможность расторжения контрактов сразу с тремя футболистами основного состава.

Ранее уже сообщалось, что "блауграну" бесплатно могут покинуть хавбек Артуро Видаль и форвард Луис Суарес.

Компанию чилийцу и уругвайцу, скорее всего, составит центральный защитник Самюэль Умтити.

По информации Mundo Deportivo, у "Барсы" нет предложений по французу, а его пребывание в команде нецелесообразно как со спортивной точки зрения, так и с финансовой.

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