"Барселона" может бесплатно подписать Виллиана

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"Барселона" может бесплатно подписать Виллиана

Летом этого года после ряда неудачных попыток "Барселона" всё-таки заполучит вингера "Челси" Виллиана.

По крайней мере об этом свидетельствует информация газеты Marca. 31-летний футболист отказался продлевать контракт с "синими" и по окончании сезона станет свободным агентом.

Продолжить карьеру звёздный бразилец хочет именно на "Камп Ноу", куда лондонский клуб не отпускал его несколько лет.

Виллиан выступает за "Челси" с августа 2013 года, сыграл 322 матча, забил 57 голов и сделал 58 ассистов. Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.

Не пропустите: "Барселона" определила главную трансферную цель на лето. | http://soccernews.ru
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