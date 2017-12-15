"Барселона" может бесплатно подписать защитника "Манчестер Юнайтед"

Селекционеры "Барселоны" продолжают поиски для усиления обороны во время зимнего трансферного окна.

Как информирует Marca, каталонцы рассматривают возможность приобретения универсального защитника "Манчестер Юнайтед" Дейли Блинда, который способен сыграть на нескольких позициях.

У Блинда летом 2018 года заканчивается контракт, что упрощает для "Барселоны" возможность приобретения игрока и сбивает на него цену. К тому же, в последнее время голландец выпал из основы "красных дьяволов", за которых выступает с 2014 года.

Если "Барселона" не сможет договорится с "Манчестер Юнайтед" о переходе игрока в январе, не исключено, что Дейли переберется в Каталонию летом, причём бесплатно.

Блинд провёл за "МЮ" 136 матчей, забил 6 голов и сделал 10 ассистов.

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