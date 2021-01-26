"Барселона" может бесплатно подписать защитника ПСЖ

Левый защитник ПСЖ Хуан Бернат находится в сфере интересов "Барселоны", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" могут подписать 27-летнего футболиста по окончании сезона, когда истечёт его контракт с парижанами.

В каталонском клубе считают, что испанский фулбек способен достойно конкурировать с Жорди Альбой, чего не удалось Хуниору Фирпо.

Напомним, что сейчас Бернат восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена.

Игрок выступает за ПСЖ с 2018 года, провёл 76 матчей, забил 6 голов и сделал 10 ассистов. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

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