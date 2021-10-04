"Барселона" может дать Куману еще три матча на исправление ситуации

Фото: твиттер Рональда Кумана/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта может дать главному тренеру команды Рональду Куману еще три матча на исправление ситуации, сообщает Marca.

По сведениям источника, голландский специалист, скорее всего, будет руководить командой в матчах с "Валенсией" (17 октября), киевским "Динамо" (20 октября) и мадридским "Реалом" (24 октября). После матча с королевским клубом будет дана оценка работе Кумана.

Ранее сообщалось, что "Барселоне" для увольнения Кумана придется выплатить ему 13 миллионов евро в качестве неустойки за досрочный разрыв контракта.

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