"Барселона" может использовать Коутиньо в сделке по Лаутаро Мартинесу

Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в "Интере".

Как сообщает Calciomercato, каталонцы могут использовать бразильца в сделке по нападающему "Интера" Лаутаро Мартинесу. Отмечается, что, возможно, "Барселона" отдаст игрока в аренду на два года.

Напомним, что с лета 2019 года Коутиньо находится в аренде в "Баварии", однако мюнхенский клуб не планирует выкупать права на футболиста.

В этом сезоне Коутиньо провел 32 игры, в которых забил 9 голов и отдал 8 ассистов.

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