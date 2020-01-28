"Барселона" может использовать необычную схему, чтобы усилить атаку

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"Барселона" может использовать необычную схему, чтобы усилить атаку
"Барселона" может приобрести полузащитника лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеша, сообщает Marca.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает вариант с покупкой Фернандеша, чтобы отдать его аренду "Валенсии". В обмен на португальца каталонцы намерены получить нападающего Родриго Морено на правах аренды с правом последующего выкупа.

Стоит отметить, что Фернандеш также входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", но манкунианцы не готовы платить за него требуемые 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний Фернандеш провел за "Спортинг" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 14 результативные передач. На счету 28-летнего Родриго 4 забитых мяча и 10 голевых передач в 23 поединках.

Не пропустите: Бартомеу подтвердил интерес "Барселоны" к форварду "Валенсии" Морено. | http://soccernews.ru

 
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