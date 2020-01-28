"Барселона" может использовать необычную схему, чтобы усилить атаку
"Барселона" может приобрести полузащитника лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеша, сообщает Marca.
По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает вариант с покупкой Фернандеша, чтобы отдать его аренду "Валенсии". В обмен на португальца каталонцы намерены получить нападающего Родриго Морено на правах аренды с правом последующего выкупа.
Стоит отметить, что Фернандеш также входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", но манкунианцы не готовы платить за него требуемые 80 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 25-летний Фернандеш провел за "Спортинг" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 14 результативные передач. На счету 28-летнего Родриго 4 забитых мяча и 10 голевых передач в 23 поединках.
Не пропустите: Бартомеу подтвердил интерес "Барселоны" к форварду "Валенсии" Морено. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14