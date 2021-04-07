"Барселона" может избежать дополнительной 20-миллионной выплаты за Коутиньо

Фото: инстаграм Филиппе Коутиньо/Автор неизвестен

"Барселона" может избежать выплаты 20 миллионного бонуса "Ливерпулю" за трансфер бразильского полузащитника Коутиньо, сообщает Marca.

По сведениям издания, "Барселона" должна заплатить 20 миллионов евро, если Коутиньо проведет за клуб 100 матчей. На данный момент бразилец принял участие в 90 поединках. Летом "Барселона" попытается продать хавбека, чтобы уменьшить зарплатную ведомость, а также получить средства на трансферы.

В настоящее время Коутиньо восстанавливается после травмы и уже не сыграет в этом сезоне.

В нынешнем сезоне 28-летний Коутиньо провел за "Барселону" 14 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Месси недоволен судейством в матче с "Вальядолидом". | http://soccernews.ru