"Барселона" может изменить трансферную стратегию

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"Барселона" может изменить трансферную стратегию

"Барселона" рассматривает вариант с изменением трансферной стратегии из-за кризиса, который вызван пандемией коронавируса.

По сведениям ESPN, каталонцы будут искать игроков, контракты которых истекают летом, или тех, у кого осталось меньше года по контракту, так как их можно будет приобрести по сниженной цене.

Отмечается, что это связно с падением доходов "Барсы" и возможным сокращением трансферного бюджета.

Напомним, что ранее клуб снизил зарплату футболистам на 70 процентов.

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