"Барселона" может купить 19-летнего голландца вместо Лаутаро Мартинеса
"Барселона" нацелилась на нападающего "АЗ Алкмаара" Мирона Боадю, утверждает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, "сине-гранатовые" определили 19-летнего голландца как альтернативу форварду "Интера" Лаутаро Мартинесу.
Конкуренцию каталонскому клубу могут составить "Ювентус", "Милан" и "Севилья".
В текущем сезоне Боадю сыграл за "АЗ" 39 матчей, забил 20 голов и сделал 13 ассистов. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14