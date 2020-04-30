"Барселона" может купить 19-летнего голландца вместо Лаутаро Мартинеса

"Барселона" нацелилась на нападающего "АЗ Алкмаара" Мирона Боадю, утверждает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" определили 19-летнего голландца как альтернативу форварду "Интера" Лаутаро Мартинесу.

Конкуренцию каталонскому клубу могут составить "Ювентус", "Милан" и "Севилья".

В текущем сезоне Боадю сыграл за "АЗ" 39 матчей, забил 20 голов и сделал 13 ассистов. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.

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