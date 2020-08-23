"Барселона" может купить 21-летнего форварда сборной Нидерландов

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"Барселона" может купить 21-летнего форварда сборной Нидерландов

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику АЗ Кэлвину Стенгсу, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, на приобретении футболиста настаивает новый главный тренер каталонского клуба Рональд Куман. Впрочем, проблемой для трансфера может стать тот факт, что агентом игрока является Мино Райола, у которого плохие отношения с руководством "Барселоны".

21-летний Стенгс является воспитанником АЗ. В составе клуба из Алкмара он провел 74 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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