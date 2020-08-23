"Барселона" может купить 21-летнего форварда сборной Нидерландов
"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику АЗ Кэлвину Стенгсу, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, на приобретении футболиста настаивает новый главный тренер каталонского клуба Рональд Куман. Впрочем, проблемой для трансфера может стать тот факт, что агентом игрока является Мино Райола, у которого плохие отношения с руководством "Барселоны".
21-летний Стенгс является воспитанником АЗ. В составе клуба из Алкмара он провел 74 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: "Барселона" нашла замену Альбе в "Валенсии". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
ЦСКА нацелился на нигерийского форварда
-
"Барселона" может купить 21-летнего форварда сборной Нидерландов
-
Пауло Дибала показал, как он со своей девушкой прыгает в бассейн
-
"Локомотив" теряет Алексея Миранчука
-
"Локомотив" надолго теряет основного хавбека
-
2
В этот день Месси выиграл единственный трофей со сборной Аргентины
-
Александр Головин признан лучшим игроком "Монако" в игре с "Реймсом"
-
Хавбек "Спартака" Тиль договорился о переходе в другой клуб
-
"Уфа" пригрозила сняться с чемпионата России
-
"Рига" Кононова выиграла в 13-й раз подряд
-
Кандидат в президенты "Барселоны" хочет пригласить Клоппа
-
"Манчестер Юнайтед" подписал норвежского таланта
-
"Ростов" обыграл "Уфу" в матче РПЛ
-
Новый владелец "Ромы" принял решение по главному тренеру
-
ЦСКА предложил крупную сумму за двух румынских талантов
-
Жена Карпина прокомментировала уход Ивелина Попова из "Ростова"
-
"Да!" Джорджина заинтриговала фанатов загадочным фото с Роналду
-
УЕФА может сохранить нынешний формат Лиги Чемпионов и Лиги Европы
-
2
Куман определился с будущим Коутиньо в "Баварии"
-
1
Клуб Бекхэма одержал первую победу в своей истории
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14