"Барселона" может купить де Лигта, но при одном условии

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"Барселона" может купить де Лигта, но при одном условии

Фото твиттер Маттейса Де Лигта

Центральный защитник "Ювентуса" Маттейс Де Лигт снова интересен "Барселоне", утверждает журналист Жерар Морено.

По данным инсайдера, трансфер голландца в "благрану" станет возможным, если у клуба получится зимой избавиться от Самюэля Умтити и Филиппе Коутиньо.

Рыночная стоимость 22-летнего футболиста оценивается в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне де Лигт сыграл за "Ювентус" 20 матчей и забил 1 гол. Его контракт со "старой синьорой" рассчитан до 2024 года.

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