"Барселона" может купить двух игроков в случае неудачи с трансфером Холанда

Фото: инстаграм Александра Исака/Автор неизвестен

"Барселона" рассматривает два альтернативных варианта на тот случай, если не сумеет купить норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, каталонский клуб проявляет интерес к французскому защитнику "Севильи" Жюлю Кунде и шведскому нападающему "Реала Сосьедад" Александеру Исаку.

В нынешнем сезоне 22-летний Исак провел за "Реал Сосьедад" 28 матчей, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. На счету 23-летнего Кунде один забитый мяч и одна голевая передача в 29 поединках за "Севилью".

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