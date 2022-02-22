"Барселона" может купить двух игроков в случае неудачи с трансфером Холанда
Фото: инстаграм Александра Исака/Автор неизвестен
"Барселона" рассматривает два альтернативных варианта на тот случай, если не сумеет купить норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает Sport.es.
По сведениям источника, каталонский клуб проявляет интерес к французскому защитнику "Севильи" Жюлю Кунде и шведскому нападающему "Реала Сосьедад" Александеру Исаку.
В нынешнем сезоне 22-летний Исак провел за "Реал Сосьедад" 28 матчей, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. На счету 23-летнего Кунде один забитый мяч и одна голевая передача в 29 поединках за "Севилью".
Не пропустите: "Реал" и "Барселона" обеспокоены травмами Холанда. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Неймар высказался о несостоявшемся возвращении в "Барселону"
-
В ФИФА отреагировали на возможный перенос матча Россия - Польша в другую страну
-
"Барселона" может купить двух игроков в случае неудачи с трансфером Холанда
-
Гасперини наказан за оскорбление арбитра
-
Кокорин не покинет "Фиорентину"
-
"Арсенал" нацелился на звезду "Атлетико"
-
Лондон готов принять финал Лиги чемпионов вместо Санкт-Петербурга
-
Ивуариец Гбамен назвал причину перехода в ЦСКА
-
Моуринью наказан за жест в адрес арбитра
-
Клопп высказался о борьбе за титул АПЛ с "Манчестер Сити"
-
Кейн может подписать новый контракт с "Тоттенхэмом"
-
"Реал" хочет прописать гигантские отступные в контрактах Милитао и Винисиуса
-
ПСЖ хочет подписать таланта "Ювентуса" на замену Мбаппе
-
Тухель высказался о проблемах "Челси" с нападающими
-
"Уфа" подписала защитника "Селтика"
-
Тебас высказался о будущем Мбаппе и Холанда
-
Себальос видит себя вне "Реала"
-
Агуэро рассказал, что боится играть в футбол
-
"Рома" хочет подписать хавбек "Тоттенхэма"
-
Шварц высказался о трансферной политике "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20