"Барселона" может купить Эдинсона Кавани

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"Барселона" может купить Эдинсона Кавани

"Барселона" нацелилась на уругвайского нападающего "Пари Сен-Жермен" Эдинсона Кавани, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, каталонский клуб может подписать футболиста в летнее трансферное окно. Контракт уругвайца с ПСЖ истекает летом, поэтому он может перейти в новый клуб бесплатно в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что у Кавани уже есть договоренность о переходе в "Атлетико". Также форвард входит в сферу интересов "Арсенала" и "Интера".

В нынешнем сезоне 33-летний Кавани провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи.

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