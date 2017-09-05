"Барселона" может купить Гризманна, чтобы сохранить Месси

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"Барселона" может купить Гризманна, чтобы сохранить Месси

"Барселона" хочет купить французского нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает Don Balon.

По сведениям издания, каталонский клуб готов заплатить за футболиста полную сумму отступных, которая летом 2018 года снизится до 100 миллионов евро.

Таким образом "Барселона" хочет убедить остаться в команде форварда Лионеля Месси, который до сих пор не продлил контракт, истекающий через год.

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