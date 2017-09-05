"Барселона" может купить Гризманна, чтобы сохранить Месси
"Барселона" хочет купить французского нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает Don Balon.
По сведениям издания, каталонский клуб готов заплатить за футболиста полную сумму отступных, которая летом 2018 года снизится до 100 миллионов евро.
Таким образом "Барселона" хочет убедить остаться в команде форварда Лионеля Месси, который до сих пор не продлил контракт, истекающий через год.
Не пропустите: Коутиньо надеется перейти в "Барселону" в зимнее трансферное окно. | http://soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто станет чемпионом Англии?
Лента новостей
-
"Борнмут" продлил Мингса
-
Колодзейчак стал игроком "Тигреса"
-
Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура
-
"Краснодар" летом раздумывал над покупкой Луана и Сусо
-
Конти получил травму голеностопа
-
Бартомеу поделился мнением о Дибале
-
Санчес: "Устаёшь от критики по поводу и без, устаёшь, когда тебе желают поражений"
-
Слуцкий: "Каждый наш новичок является футболистом хорошего уровня"
-
Президент УЕФА: "Я поддерживаю идею о сокращении трансферного окна"
-
Иньеста: "Я не согласовывал с "Барселоной" новый контракт - это неправда"
-
Ди Мария стал рекордсменом по числу замен в сборной Аргентины
-
Моуринью: "Я часто перехожу из клуба в клуб? Я готовлю их к победам"
-
Зе Луиш не поможет "Спартаку" в матчах с "Рубином", "Марибором" и "Тосно"
-
Аль-Хелаифи: "Весь мир знает Мбаппе"
-
Оганесян: "Мое возвращение в "Арарат" исключено на 99,99 процентов"
-
Филиппе Коутиньо и "Ливерпуль": что же будет дальше?
-
Новая Зеландия сыграет в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2018 с командой из Южной Америки
-
Моуринью будет отдавать один процент от своей зарплаты на благотворительность
-
"Лестер" не сумел оформить трансфер Адриена Силвы, задержав документы на 14 секунд
-
Тельо отказался от перехода в "Спартак" за сутки до объявления трансфера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Сосьедад
|2
|6
|2
|Барселона
|2
|6
|3
|Леганес
|2
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|4
|5
|Реал Мадрид
|2
|4
|6
|Жирона
|2
|4
|7
|Леванте
|2
|4
|8
|Валенсия
|2
|4
|9
|Севилья
|2
|4
|10
|Атлетик Бильбао
|2
|4
|11
|Эйбар
|2
|3
|12
|Бетис
|2
|3
|13
|Эспаньол
|2
|1
|14
|Хетафе
|2
|1
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|2
|1
|16
|Сельта Виго
|2
|0
|17
|Малага
|2
|0
|18
|Алавес
|2
|0
|19
|Вильярреал
|2
|0
|20
|Лас Пальмас
|2
|0