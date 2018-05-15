"Барселона" может купить игрока из украинского клуба

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"Барселона" может купить игрока из украинского клуба

"Барселона" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Шахтера" Фреду, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Шахтер" оценивает игрока ориентировочно в 55 миллионов евро. Им также интересуются "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и ПСЖ.

В этом сезоне 24-летний Фред провел за "Шахтер" 37 матчей, забил 4 мяча и сделал 6 голевых передач.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" сделал первый шаг к подписанию Фреда. | http://soccernews.ru

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