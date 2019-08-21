"Барселона" может купить Манджукича
"Барселона" рассматривает вариант с приобретением нападающего "Ювентуса" Марио Манджукича, сообщает Goal.com.
По информации ресурса, "блауграна" задумалась о покупке нового форварда в связи с эпидемией травм у имеющихся игроков атаки.
В сделку по переходу хорвата "Барса" может включить своего защитника Хуана Миранду.
33-летний Манджукич выступает за "Ювентус" с 2015 года, сыграл 162 матча, забил 44 гола и сделал 24 ассиста.
Рыночная стоимость футболиста - 18 миллионов евро.
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