"Барселона" может купить молодого защитника "Спортинга". Его хотят и другие топ-клубы

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"Барселона" может купить молодого защитника "Спортинга". Его хотят и другие топ-клубы"Барселона" заинтересовалась в услугах 18-летнего флангового защитника "Спортинга" Нуну Мендеша.

По информации As, кроме каталонцев за прогрессом футболиста наблюдает ряд европейских топ-клубов. Например "Реал" видит в молодом игроке замену Марсело, который может покинуть мадридский клуб уже этим летом.

Как сообщает источник, именно "Барселона" лидирует в борьбе за португальца, который вчера получил свой первый вызов в сборную страны. Отмечается, что в клубе уже не рассчитывают на Хуниора Фирпо и хотят подписать Мендеша вместо него.

СМИ заявляют, что за защитником также следят скауты из "Манчестер Сити", "Ливерпуля", "Ювентуса" и "Милана".

В текущем сезоне Мендеш отыграл 19 матчей в чемпионате Португалии, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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