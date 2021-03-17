"Барселона" может купить молодого защитника "Спортинга". Его хотят и другие топ-клубы

"Барселона" заинтересовалась в услугах 18-летнего флангового защитника "Спортинга" Нуну Мендеша.

По информации As, кроме каталонцев за прогрессом футболиста наблюдает ряд европейских топ-клубов. Например "Реал" видит в молодом игроке замену Марсело, который может покинуть мадридский клуб уже этим летом.

Как сообщает источник, именно "Барселона" лидирует в борьбе за португальца, который вчера получил свой первый вызов в сборную страны. Отмечается, что в клубе уже не рассчитывают на Хуниора Фирпо и хотят подписать Мендеша вместо него.

СМИ заявляют, что за защитником также следят скауты из "Манчестер Сити", "Ливерпуля", "Ювентуса" и "Милана".

В текущем сезоне Мендеш отыграл 19 матчей в чемпионате Португалии, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.