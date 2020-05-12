"Барселона" может купить одного из лидеров "Лиона"

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"Барселона" может купить одного из лидеров "Лиона"

"Барселона" проявляет интерес к голландскому нападающему "Лиона" Мемфису Депаю, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает кандидатуру Депая в качестве резервного варианта на тот случай, если не удастся купить бразильского форварда ПСЖ Неймара.

Ранее сообщалось, что "Лион" готов продать Депая летом из-за финансовых сложностей. Сумма трансфера может составить 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Депай провел за "Лион" 18 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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