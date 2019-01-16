"Барселона" может купить Стуани дешевле, чем предполагалось ранее

"Барселона" может купить нападающего "Жироны" Кристиана Стуани дешевле, чем предполагалось ранее.

Как сообщает AS, трансфер 32-летнего уругвайца может обойтись каталонскому клубу дешевле 15 миллионов евро, которые прописаны в контракте футболиста в качестве отступных.

Однако издание не уточняет, за счёт чего "блауграна" добьётся скидки в данной сделке. Зато отмечается, что официальных предложение по форварду "Жирона" пока не получала.

В текущем сезоне Стуани забил 12 голов в 17 матчах Примеры. Это третий результат в гонке бомбардиров чемпионата Испании.

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