"Барселона" может купить Стуани дешевле, чем предполагалось ранее
"Барселона" может купить нападающего "Жироны" Кристиана Стуани дешевле, чем предполагалось ранее.
Как сообщает AS, трансфер 32-летнего уругвайца может обойтись каталонскому клубу дешевле 15 миллионов евро, которые прописаны в контракте футболиста в качестве отступных.
Однако издание не уточняет, за счёт чего "блауграна" добьётся скидки в данной сделке. Зато отмечается, что официальных предложение по форварду "Жирона" пока не получала.
В текущем сезоне Стуани забил 12 голов в 17 матчах Примеры. Это третий результат в гонке бомбардиров чемпионата Испании.
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