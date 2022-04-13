"Барселона" может купить защитника сборной Хорватии

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"Барселона" может купить защитника сборной Хорватии

Фото: твиттер Борны Сосы/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к левому защитнику "Штутгарта" и сборной Хорватии Борне Сосе, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как им также интересуются "Арсенал" и "Тоттенхэм".

В нынешнем сезоне 24-летний Соса провел за "Штутгарт" 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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