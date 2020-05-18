"Барселона" может купить защитника сборной Турции

Мустафа Догру, бывший агент турецкого защитника "Лестера" Чаглара Сеюнджю, заявил, что игроком интересуется "Барселона".

"Не исключено, что летом Чаглар станет игроком "Барселоны". Каталонцы интересовались им еще в то время, когда он выступал играл за "Алтынорду". Но тогда Сеюнджю решил, что ему лучше перейти в клуб, где он будет играть постоянно", - приводит слова Догру Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 23-летний Сеюнджю провел за "Лестер" 35 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. За сборную Турции он сыграл 28 матчей и забил один гол.

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