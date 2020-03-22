"Барселона" может купить защитника "Вильярреала"

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"Барселона" может купить защитника "Вильярреала"
"Барселона" проявляет интерес к защитнику "Вильярреала" Пау Торресу, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, представители каталонского клуба уже провели предварительные переговоры с агентом футболиста. Сумма отступных в контракте игрока составляет 50 миллионов евро. Впрочем, "Барселона" намерена заполучить Торреса за меньшую сумму. Также игроком интересуются "Арсенал" и "Манчестер Сити".

23-летний Торрес является воспитанником "Вильярреала". В нынешнем сезоне он провел за клуб 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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