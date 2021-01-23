"Барселона" может летом продать Дембеле

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"Барселона" может летом продать Дембеле

Будущее вингера Усмана Дембеле в "Барселоне" остаётся неопределённым, сообщает Sport.es.

По информации источника, "сине-гранатовые" готовы продать футболиста ближайшим летом, если он не продлит контракт, истекающий в 2022 году.

Француз дал понять, что не будет вести переговоры с временным руководством клуба. Он ждёт выборы президента, после чего определится со своим будущим на "Камп Ноу".

За ситуацией с возможным уходом 23-летнего Дембеле из "Барсы" следят "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ювентус" и "Бавария".

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