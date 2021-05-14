"Барселона" может летом усилиться тремя нападающими

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"Барселона" может летом усилиться тремя нападающими

Фото Marca

Есть вероятность, что во время летнего трансферного окна "Барселона" подпишет сразу трёх форвардов.

По информации Marca, "сине-гранатовые" изучают возможность приобретения нападающего "Реал Сосьедада" Александра Исака.

При этом возможный переход шведа не помешает уже практически согласованным сделкам по Серхио Агуэро и Мемфису Депаю, которые в июне станут свободными агентами.

В текущем сезоне 21-летний Исак сыграл за "Реал Сосьедад" 42 матча, забил 14 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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