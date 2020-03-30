"Барселона" может лишить игроков бонусов и премиальных

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"Барселона" может лишить игроков бонусов и премиальных

Руководство "Барселоны" рассматривает различные варианты сокращения финансовых расходов на фоне мирового кризиса.

По информации Cope, один из сценариев - лишение футболистов бонусов и премиальных выплат.

Ранее клуб объявил об урезании зарплат игроков, однако те выразили недовольство решением и, возможно, его придётся отменить.

Marca сообщает, что аналитики "Барсы" ожидают убытки от пандемии коронавируса на уровне 100 миллионов евро.

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